Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой»
«Байер» дома взял верх над «Гертой» (3:1) в 17-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Омер Топрак (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (36-я и 88-я), у гостей - Валентин Штокер (44-я).
Команда из Гельзенкирхена с 24 очками занимает на данный момент восьмое место, берлинцы с 30 баллами - пятые.
В следующем туре «Байер» 28 января примет гладбахскую «Боруссию», а «Герта» днем позже сыграет в гостях с «Фрайбургом».
Матч
Голы
Топрак 12 (1:0). Чалханоглу 36 (2:0 - пен.). Штокер 45 (2:1). Чалханоглу 88 (3:1).
Состав
Байер: Лено, Венделль, Хенрихс, Драгович (Та, 8), Топрак, Чалханоглу, Кампль, Бельараби (Хавертц, 84), Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес
Герта: Ярстейн, Брукс, Штарк, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Эссвайн (Харагучи, 66), Ибишевич
Предупреждения:
нет - Ибишевич, 53; Штокер, 55
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
22 января 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция