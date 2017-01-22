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Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Байер» дома взял верх над «Гертой» (3:1) в 17-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Омер Топрак (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (36-я и 88-я), у гостей - Валентин Штокер (44-я).

Команда из Гельзенкирхена с 24 очками занимает на данный момент восьмое место, берлинцы с 30 баллами - пятые.

В следующем туре «Байер» 28 января примет гладбахскую «Боруссию», а «Герта» днем позже сыграет в гостях с «Фрайбургом».

Матч

Байер - Герта - 3:1 (2:1)

Голы

Топрак 12 (1:0). Чалханоглу 36 (2:0 - пен.). Штокер 45 (2:1). Чалханоглу 88 (3:1).

Состав

Байер: Лено, Венделль, Хенрихс, Драгович (Та, 8), Топрак, Чалханоглу, Кампль, Бельараби (Хавертц, 84), Баумгартлингер, Брандт (Мехмеди, 75), Эрнандес

Герта: Ярстейн, Брукс, Штарк, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Дарида (Шибер, 82), Шелбред (Аллаги, 87), Штокер, Эссвайн (Харагучи, 66), Ибишевич

Предупреждения:

нет - Ибишевич, 53; Штокер, 55

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

22 января 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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