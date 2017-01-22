Ольга Подчуфарова: Ставила себе задачу держать свой темп и чисто стрелять

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).

- В начале этапа видела спину украинской и итальянской спортсменок. Ставила себе задачу не дергаться за ними, держать свой темп. Идти тем ритмом, при котором у меня будет гарантированная чистая стрельба. В принципе, на девяносто процентов это получилось.

Пропуск масс-старта был скорее оправдан. Сегодня в гонке было более свежее состояние. Конечно, после индивидуальной гонки были мысли бежать масс-старт. Но уже следующим утром приняли совместное решение, что не стоит этого делать, учитывая прошлогодний опыт и мое нынешнее состояние. Решили, что для командного результата и дальнейшей подготовки к чемпионату мира будет правильнее пропустить эту гонку, - передает слова Подчуфаровой официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что сборная России заняла в эстафете пятое место. За российскую команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.