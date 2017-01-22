«Интер» обыграл «Палермо» благодаря голу Жоау Мариу
Матч 21-го тура чемпионата
Италии между «Палермо» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Интера».
В составе победителей
единственный мяч забил Жоау Мариу. С 80-й минуты «Интер» играл в меньшинстве
после удаления Кристиана Ансальди, в компенсированное время у хозяев был удален Гацци.
«Интер» набрал 39 очков и
занимает пятое место в чемпионате Италии. У «Палермо» десять очков и 19-е
место.
Чемпионат Италии. Серия А
21-й тур
Матч
Голы
Мариу 65 (0:1).
Состав
Палермо: Посавец, Ционек, Рисполи (Диаманти, 78), Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Энрике (Балог, 71), Яяло (Чочев, 81), Гацци, Квайсон, Несторовски
Интер: Ханданович, Мурильо, Миранда, Ансалди, Д'Амброзио, Банега (Мариу, 55), Брозович, Гальярдини, Перишич (Кондогбиа, 77), Кандрева (Сантон, 82), Икарди
Предупреждения:
Несторовски, 19; Гольданига, 43; Гацци, 63; Балог, 78; Диаманти, 83; Квайсон, 90 - Ансалди, 22; Д'Амброзио, 36
Удаления:
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
22 января 17:00, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция