«Интер» обыграл «Палермо» благодаря голу Жоау Мариу

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».

В составе победителей единственный мяч забил Жоау Мариу. С 80-й минуты «Интер» играл в меньшинстве после удаления Кристиана Ансальди, в компенсированное время у хозяев был удален Гацци.

«Интер» набрал 39 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии. У «Палермо» десять очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур