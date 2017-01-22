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«Интер» обыграл «Палермо» благодаря голу Жоау Мариу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».

В составе победителей единственный мяч забил Жоау Мариу. С 80-й минуты «Интер» играл в меньшинстве после удаления Кристиана Ансальди, в компенсированное время у хозяев был удален Гацци.

«Интер» набрал 39 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии. У «Палермо» десять очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

Матч

Палермо - Интер - 0:1 (0:0)

Голы

Мариу 65 (0:1).

Состав

Палермо: Посавец, Ционек, Рисполи (Диаманти, 78), Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Энрике (Балог, 71), Яяло (Чочев, 81), Гацци, Квайсон, Несторовски

Интер: Ханданович, Мурильо, Миранда, Ансалди, Д'Амброзио, Банега (Мариу, 55), Брозович, Гальярдини, Перишич (Кондогбиа, 77), Кандрева (Сантон, 82), Икарди

Предупреждения:

Несторовски, 19; Гольданига, 43; Гацци, 63; Балог, 78; Диаманти, 83; Квайсон, 90 - Ансалди, 22; Д'Амброзио, 36

Удаления:

Гацци, 90 - Ансалди, 79

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

22 января 17:00, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

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