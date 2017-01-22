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«Химки» обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:57 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 18 очков. У «Калева» 12 очков набрал Миккелл Глэднесс.

«Химки» занимают четвертое место в турнирной таблице. «Калев» на 12-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Химки - Калев - 81:57

Место и дата

22 января 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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