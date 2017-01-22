«Химки» обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 81:57 в пользу «Химок».
В составе победителей самым
результативным стал Алексей Швед, который набрал 18 очков. У «Калева» 12 очков
набрал Миккелл Глэднесс.
«Химки» занимают четвертое
место в турнирной таблице. «Калев» на 12-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
22 января 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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