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Александр Жуков: Расследование IBU еще раз показало, что большая часть обвинений в докладе Макларена ничем не подкреплены

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU), оправдавшего 22 из 29 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга.

- Сейчас международные федерации запросили информацию по этим спортсменам, и те, кто не получил никаких доказательств применения спортсменами допинга, естественно, их не отстраняют.

Это расследование еще раз показало, что большая часть обвинений, которые представлены в докладе Макларена, ничем не подкреплены, никакими доказательствами. Вы же помните, как перед Олимпиадой в Рио то же самое было: все международные федерации рассматривали списки спортсменов, упоминавшихся в первом докладе Макларена, и все федерации, за исключением двух-трех, всех спортсменов допустили, никаких нарушений не нашли, - передает слова Жукова ТАСС.

В субботу, 21 января, в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

Позже Международный союз биатлонистов заявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила.

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