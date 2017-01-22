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Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, Барков – 40-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Шо-Неф (Фрацния) прошел этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Его победителем стал Фабиан Риссле.

Отметим, что после прыжка с трамплина Риссле шел восьмым, но в лыжной гонке оказался лучшим. Отметим, что все призеры этапа представляют Германию. Второе место занял Йоханнес Рыдзек, третьим стал  Эрик Френцель. Российский спортсмен Вячеслав Барков занял 40-е место.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Шо-Неф (Франция)

Лыжная гонка 10 км

1 (8-е место после прыжка) Фабиан Риссле – 22.44,0.

2 (11). Йоханнес Рыдзек (Германия) 2,2.

3 (4). Эрик Френцель (Германия) + 7,9…

40 (48). Вячеслав Барков (Россия) + 3.12,8.

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