Немец Риссле победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, Барков – 40-й
В Шо-Неф
(Фрацния) прошел этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Его победителем
стал Фабиан Риссле.
Отметим, что после прыжка с
трамплина Риссле шел восьмым, но в лыжной гонке оказался лучшим. Отметим, что
все призеры этапа представляют Германию. Второе место занял Йоханнес Рыдзек,
третьим стал Эрик Френцель. Российский спортсмен Вячеслав Барков занял 40-е
место.
Лыжное двоеборье. Кубок мира
Шо-Неф (Франция)
Лыжная гонка 10 км
1
(8-е место после прыжка) Фабиан Риссле – 22.44,0.
2
(11). Йоханнес Рыдзек (Германия) 2,2.
3
(4). Эрик Френцель (Германия) + 7,9…
40
(48). Вячеслав Барков (Россия) + 3.12,8.
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