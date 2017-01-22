Павел Дацюк: Нужно провести Матч звезд – СКА против всей Галактики

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о прошедшем полуфинале Матча звезд, в котором сборная дивизиона Боброва проиграла команде дивизиона Тарасова (2:6).

– Счет матча стал для вас неожиданностью?

– Да, мы в одной раздевалке переодеваемся и не думали, конечно, что они с нами так поступят.

– Идут разговоры, что не хватает Гусева, Шипачева, Дадонова. Как вам вариант в следующем году провести матч СКА против всех остальных?

– Все – это будет мало. Против СКА надо, чтобы Галактика играла сразу. Матч можно будет провести на Марсе где-нибудь.

– Насколько наложило отпечаток на исход встречи то, что в понедельник у вас серьезный матч, в Сочи лететь?

– На самом деле, когда такой праздник, все эмоции вырываются наружу и охота показать как можно больше, иногда даже чересчур.

– Мозякин и Зарипов сказали, что игра для них пролетела очень быстро. Как вам показалось?

– Здесь очень хорошая атмосфера, интересный ритм игры. Все хоккеисты не в полную, конечно, но хорошо готовятся и выступают. Думаю, приятно играть с мастерами и против мастеров, – передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта».

Напомним, в полуфинале Матча звезд команда дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Боброва со счетом 6:2. У победителей хет-трик оформил Брэндон Козун, еще по шайбе забросили Мэт Робинсон, Дмитрий Кагарлицкий и Иван Телегин. У проигравших отличились Мэтт Эллисон и Вячеслав Войнов.

Матч звезд КХЛ проходил в Уфе с 21 по 22 января в рамках Недели звезд хоккея.