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Павел Дацюк: Нужно провести Матч звезд – СКА против всей Галактики

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о прошедшем полуфинале Матча звезд, в котором сборная дивизиона Боброва проиграла команде дивизиона Тарасова (2:6).

– Счет матча стал для вас неожиданностью?
– Да, мы в одной раздевалке переодеваемся и не думали, конечно, что они с нами так поступят.

 Идут разговоры, что не хватает Гусева, Шипачева, Дадонова. Как вам вариант в следующем году провести матч СКА против всех остальных?
– Все – это будет мало. Против СКА надо, чтобы Галактика играла сразу. Матч можно будет провести на Марсе где-нибудь.

 Насколько наложило отпечаток на исход встречи то, что в понедельник у вас серьезный матч, в Сочи лететь?
– На самом деле, когда такой праздник, все эмоции вырываются наружу и охота показать как можно больше, иногда даже чересчур.

 Мозякин и Зарипов сказали, что игра для них пролетела очень быстро. Как вам показалось?
– Здесь очень хорошая атмосфера, интересный ритм игры. Все хоккеисты не в полную, конечно, но хорошо готовятся и выступают. Думаю, приятно играть с мастерами и против мастеров, – передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта».

Напомним, в полуфинале Матча звезд команда дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Боброва со счетом 6:2. У победителей хет-трик оформил Брэндон Козун, еще по шайбе забросили Мэт Робинсон, Дмитрий Кагарлицкий и Иван Телегин. У проигравших отличились Мэтт Эллисон и Вячеслав Войнов.

Матч звезд КХЛ проходил в Уфе с 21 по 22 января в рамках Недели звезд хоккея.

Матч

Дивизион Боброва - Дивизион Тарасова - 2:6 (2:6, 0:0, 0:0)

Голы:

Эллисон (Геноуэй, Ковалёв), 2:12 (1:0). Робинсон (Телегин), 2:36 (1:1). Кагарлицкий (Робинсон), 7:40 (1:2). Козун (Телегин, Робинсон), 14:53 (1:3). Козун (Потапов, Кагарлицкий), 18:27 (1:4). Козун (Робинсон, Кагарлицкий), 18:43 (1:5). Телегин (Ожиганов, Ничушкин), 19:27 (1:6 - п.в.). Войнов (Ковальчук), 19:59 (2:6).

Место и дата

22 января 15:10, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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