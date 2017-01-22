Андерс Бессеберг: Я гарантирую, что будут наказаны только те спортсмены, по которым у нас будут прямые доказательства

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал, что IBU не станет наказывать спортсменов, не имея прямых доказательств в нарушении ими антидопинговых правил.

- Атлеты с пониманием отнеслись к моим словам. Они надеются на честное и справедливое расследование. Я гарантирую, что будут наказаны только те спортсмены, по которым у нас будут прямые доказательства в том, что они принимали запрещенные препараты, — сказал Бессеберг в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 21 января, в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В результате дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты IBU из-за отсутствия доказательств. В настоящее время расследование продолжается в отношении семи россиян.

Позже Международный союз биатлонистов заявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила.