Малышко заменил Поварницына в составе сборной России на чемпионат Европы
В составе сборной России на
чемпионат Европы произошло одно изменение. За мужскую команду выступит Дмитрий
Малышко.
Ранее сообщалось, что на
европейском первенстве будет выступать Александр Поварницын. Этот спортсмен,
скорее всего, выступит на зимней Универсиаде в Алма-Ате (Казахстан).
Таким образом, состав сборной России на чемпионат Европы
выглядит так:
Женщины: Дарья
Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна
Никулина, Ольга Якушова.
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко,
Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
Чемпионат Европы пройдет в городе Дужники Здрой (Польша)
25—29 января.
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