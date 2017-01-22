Аарон Рэмзи: Мы знаем, что можем создавать моменты даже играя вдесятером

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

Напомним, по истечении основного времени встречи «канониры», игравшие с 65-й минуты вдесятером, вели 1:0. В компенсированное время «Бернли» сравнял счет с пенальти, но на восьмой добавленной минуте Алексис Санчес ударом с одиннадцатиметровой отметки принес лондонцам победу.

«К основному времени было добавлено много минут, мы окопались в своей штрафной. Нелегко играть вдесятером, но мы получили то, что заслужили в конце концов. Важно продолжать играть. Мы знаем, что может создавать моменты даже играя в меньшинстве. Соперник стал более настойчив после удаления нашего игрока, они играли на Сэма Воукса, который очень опасен, но наша защита отлично справилась», - цитирует Рэмзи BBC Sport.