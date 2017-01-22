Арсен Венгер: В АПЛ каждая неделя и каждая игра – невероятная борьба для всех

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

Напомним, по истечении основного времени встречи «канониры», игравшие с 65-й минуты вдесятером, вели 1:0. В компенсированное время «Бернли» сравнял счет с пенальти, но на восьмой добавленной минуте Алексис Санчес ударом с одиннадцатиметровой отметки принес лондонцам победу.

«В конечном счете мы добыли победу, но, конечно, она далась нам очень тяжело. Не могли забить второй мяч, играя вдесятером, соперник также играл хорошо. В конце мы заработали три очка, как и хотели. «Бернли» - хорошо организованная команда, она играет просто, но эффективно. Каждая неделя и каждая игра - это невероятная борьба для всех», - приводит слова французского специалиста BBC Sport.