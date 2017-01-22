Арсен Венгер: В АПЛ каждая неделя и каждая игра – невероятная борьба для всех
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.
Напомним, по истечении основного времени встречи «канониры», игравшие с 65-й минуты вдесятером, вели 1:0. В компенсированное время «Бернли» сравнял счет с пенальти, но на восьмой добавленной минуте Алексис Санчес ударом с одиннадцатиметровой отметки принес лондонцам победу.
«В конечном счете мы добыли победу, но, конечно, она далась нам очень тяжело. Не могли забить второй мяч, играя вдесятером, соперник также играл хорошо. В конце мы заработали три очка, как и хотели. «Бернли» - хорошо организованная команда, она играет просто, но эффективно. Каждая неделя и каждая игра - это невероятная борьба для всех», - приводит слова французского специалиста BBC Sport.
Матч
Голы
Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес
Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй
Предупреждения:
Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90
Удаления:
Джака, 66 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция