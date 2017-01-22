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«Локомотив» уступил софийскому ЦСКА в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между московским «Локомотивом» и софийским ЦСКА завершился победой болгарского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу ЦСКА.

На 50-й минуте «Локо» вывел вперед Дельвин Н’Динга. После неразберихи в штрафной он поразил ворота болгарского клуба. Уже через три минуты ЦСКА отыгрался. Это Руй Педро замкнул прострел и поразил ворота «железнодорожников». Победу же армейцам Софии принес точный удар Стойчо Атанасова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:2 (0:0)

Голы

Н'Динга 50 (1:0). Руй 53 (1:1). Йорданов 86 (1:2).

Состав

Локомотив: Гилерме (Коченков, 46), Михалик, Лапшов, Денисов В. (Лысов, 84), Коломейцев, Денисов И., Миранчук А., Игнатьев, Касаев (Н'Динга, 46), Галанин (Макоев, 68), Майкон (Натхо, 69)

Предупреждения:

Майкон, 39 - нет

Место и дата

22 января 18:00, Локомотив, Текстовая трансляция


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