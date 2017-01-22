«Локомотив» уступил софийскому ЦСКА в товарищеском матче
Товарищеский матч между
московским «Локомотивом» и софийским ЦСКА завершился победой болгарского клуба.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу ЦСКА.
На 50-й минуте «Локо» вывел
вперед Дельвин Н’Динга. После неразберихи в штрафной
он поразил ворота болгарского клуба. Уже через три минуты ЦСКА отыгрался. Это
Руй Педро замкнул прострел и поразил ворота «железнодорожников». Победу же армейцам Софии принес точный удар Стойчо Атанасова.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Голы
Н'Динга 50 (1:0). Руй 53 (1:1). Йорданов 86 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме (Коченков, 46), Михалик, Лапшов, Денисов В. (Лысов, 84), Коломейцев, Денисов И., Миранчук А., Игнатьев, Касаев (Н'Динга, 46), Галанин (Макоев, 68), Майкон (Натхо, 69)
Предупреждения:
Майкон, 39 - нет
Место и дата
22 января 18:00, Локомотив, Текстовая трансляция