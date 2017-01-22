«Челси» – «Халл Сити». Полузащитник гостей Мейсон получил серьезную травму
Полузащитник «Халл Сити»
Райан Мейсон получил серьезное повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии
против «Челси». Из-за этого он был заменен.
Защитник травмировался в
столкновении со своим коллегой из «Челси» Гари Кэйхиллом. В итоге Кэйхилл смог
продолжить игру, а Мейсона унесли на носилках после того, как врачи более пяти
минут оказывали ему помощь на поле. Заменил Мейсона Дэвид Мейлер.
В текущем сезоне 25-летний Райан Мейсон провел 20 матчей за «Халл» и забил два мяча при двух голевых передачах.
Матч
Голы
Коста 45 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Канте, Азар, Мозес, Матич, Коста, Педро
Халл Сити: Якупович, Доусон, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Магуайр, Робертсон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция