«Челси» – «Халл Сити». Полузащитник гостей Мейсон получил серьезную травму

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мейсон получил серьезное повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси». Из-за этого он был заменен.

Защитник травмировался в столкновении со своим коллегой из «Челси» Гари Кэйхиллом. В итоге Кэйхилл смог продолжить игру, а Мейсона унесли на носилках после того, как врачи более пяти минут оказывали ему помощь на поле. Заменил Мейсона Дэвид Мейлер.

В текущем сезоне 25-летний Райан Мейсон провел 20 матчей за «Халл» и забил два мяча при двух голевых передачах.