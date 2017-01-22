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Дмитрий Васильев: Мужчины порадовали, команда набирает форму

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве.

– Мужчины порадовали, видно, что команда набирает форму. Главное, чтоб теперь ребята не переусердствовали на сборах в горах Тироля. А может, кому-то и надо отдохнуть. Но тренерский штаб все проконтролирует. Нам, лежа на диване, давать советы не стоит, – говорит Васильев.

Напомним, что в активе российских мужчин одно золото и две бронзы.

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