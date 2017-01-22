Виктор Гончаренко: Считаю, что мы очень хорошо поработали на первом сборе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог товарищеского матча армейцев против польского «Пяста».

- Считаю, что мы очень хорошо на сборе поработали над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему — наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне отъезда, но порадовало отношение команды. Понятно, что не хватило сил на последние 20–25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне.

Только накануне вечером узнали, что, к сожалению, не смогут сыграть Дзагоев и Витинью. Это определенные проблемы нам доставило потому что, и Жамалетдинов, и Гордюшенко, и Кучаев понесли дополнительную нагрузку. Но, тем не менее, считаю, что мы хорошо справились. Важно, что все получили игровую практику, - рассказал Гончаренко в интервью официальному сайту ЦСКА.

🗣 Мнение главного тренера Виктора Ганчаренко о матче #ЦСКАПяст pic.twitter.com/fhaLa0CHyI — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 января 2017 г.

Напомним, что футболисты ЦСКА одержали победу над польским клубом со счетом 2:0.