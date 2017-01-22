Александр Касперович: Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата Европы
Главный тренер сборной России по биатлону по биатлону
прокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве
(Италия). Также он рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.
«В
принципе, я считаю, что этап в Антерсельве прошел неплохо. В плане подготовки
он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали.
На шестом этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом
мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в
гонках.
Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской
команды в эстафете. Не получилось сработать в полной мере у Виктории Сливко. Мы
надеялись, что в стрельбе она сумеет показать свой результат. Но, видимо,
она еще волнуется, ей нужно больше опыта. Ничего страшного в этом нет. У
Татьяны Акимовой сегодня было два падения на этапе – она сломала палку,
зацепилась за ограждение. Мы потеряли на этом минимум секунд двадцать. Она
сбила свой темп, да и чисто психологически после этого тяжело настраиваться. Но
все равно ничего страшного в этом нет. Это будет уроком для нее.
Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов – это
командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после
завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще
есть», - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.