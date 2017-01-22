Александр Касперович: Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по биатлону по биатлону прокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Также он рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

«В принципе, я считаю, что этап в Антерсельве прошел неплохо. В плане подготовки он дал нам неплохие результаты. Мы получили то, что ожидали.

На шестом этапе Кубка мира, заключительном перед чемпионатом мира, мы пробовали новых спортсменов в эстафетах, проводили подводящую работу в гонках. Кто-то из спортсменов здесь отдыхал, кто-то пропускал гонки – это были наши чисто тактические решения.

Конечно, мы рассчитывали совсем на другой результат женской команды в эстафете. Не получилось сработать в полной мере у Виктории Сливко. Мы надеялись, что в стрельбе она сумеет показать свой результат. Но, видимо, она еще волнуется, ей нужно больше опыта. Ничего страшного в этом нет. У Татьяны Акимовой сегодня было два падения на этапе – она сломала палку, зацепилась за ограждение. Мы потеряли на этом минимум секунд двадцать. Она сбила свой темп, да и чисто психологически после этого тяжело настраиваться. Но все равно ничего страшного в этом нет. Это будет уроком для нее.

Перед чемпионатом мира один из важнейших вопросов – это командное комплектование. Состав команды мы будем обсуждать и формировать после завершения чемпионата Европы. Мы не будем спешить, время до чемпионата мира еще есть», - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.