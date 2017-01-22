«Челси» – «Халл Сити». Диего Коста вернулся в стартовый состав и забил гол
Форвард «Челси» Диего Коста
вернулся в стартовый состав команд в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Халл
Сити». В концовке первого тайма он открыл счет.
После прохода и прострела от Виктор Мозеса Коста из пределов штрафной низом послал мяч в ворота. Напомним, что форвард пропустил предыдущий матч против «Лестера» (3:0). Были сообщения о том, что это связано с конфликтом нападающего с главным тренером Антонио Конте. Сам Конте утверждал, что все дело в травме. Позднее в СМИ появились сообщения, что «Челси» продаст Косту летом.
Матч
Голы
Коста 45 (1:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Канте, Азар, Мозес, Матич, Коста, Педро
Халл Сити: Якупович, Доусон, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Магуайр, Робертсон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция