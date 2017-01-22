Дмитрий Шляхтин: В этом сезоне Яковлева в «Крыльях Советов» не будет

Председатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о возможности перехода бывшего полузащитника «Анжи» в самарский клуб.

В этом сезоне у нас точно не будет Яковлева, потому что в нем он заигран уже за два российских клуба – «Спартак-2» и «Анжи». А что будет в следующем сезоне – мы думаем над этим вопросом, - цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, в субботу, 21 января, полузащитник Павел Яковлев расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию.

Отметим, что 25-летний футболист перешел в «Анжи» летом 2016 года из московского «Спартака». В чемпионате России Яковлев провел в общей сложности 138 матчей, в которых забил 20 мячей.