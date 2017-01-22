Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»
«Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Диего Коста (45-я минута) и Гари Кэйхилл (81-я).
Лондонский клуб набрал 55 очков и упрочил лидерство в АПЛ, на восемь баллов опережая «Арсенал». Сегодняшний соперник «синих» с 16 очками - на 19-й строчке.
В следующем туре «Челси» 31 января сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Халл Сити» днем позже встретится в гостях с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Голы
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция