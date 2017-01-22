Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»

«Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Диего Коста (45-я минута) и Гари Кэйхилл (81-я).

Лондонский клуб набрал 55 очков и упрочил лидерство в АПЛ, на восемь баллов опережая «Арсенал». Сегодняшний соперник «синих» с 16 очками - на 19-й строчке.

В следующем туре «Челси» 31 января сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Халл Сити» днем позже встретится в гостях с «Манчестер Юнайтед».