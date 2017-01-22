Поляк Стох победил на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов – десятый

В Закопане (Польша) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Его победителем стал польский спортсмен Камил Стох.

Поляк победил с результатом 287,4 балла. В тройку призеров также попали немцы Андреас Веллингер и Ричард Фрайтаг. Среди россиян лучшим был Евгений Климов, который занял десятое место.

Прыжки на лыжах с трамплина

Кубок мира

Закопане (Польша)

К-120

1. Камил Стох (Польша) 287,4

2. Андреас Веллингер (Германия) 285,8

3. Ричард Фрайтаг (Германия) 284,2…

10. Евгений Климов (Россия) 276,3…

31. Денис Корнилов (Россия) 122,2…

50. Ильмир Хазетдинов (Россия) 98,3