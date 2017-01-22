Илья Геркус: Хотим, чтобы Штоффельсхаус помог вывести академию «Локомотива» на уровень «Шальке»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие задачи будет решать в клубе его новый спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

О назначении 46-летнего немецкого специалиста было объявлено сегодня.

«Он работал в «Шальке», там очень хорошо развил клубную академию, - сказал Геркус. - Нам хотелось бы, чтобы нашу академию мы выводили на уровень «Шальке». Им удается выпускать игроков мирового уровня и продавать их за большие деньги. Таким образом, его опыт очень интересен и нами востребован, это одна из причин его присоединения к нашей команде. Мы усердно работаем, чтобы приобрести некоторых футболистов на конкретные позиции. Думаю, что с Эриком станет легче и вскоре мы увидим новых игроков».



