«Сент-Этьен» обыграл «Анже»

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Анже» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».

В составе победителей отличился Лоик Перрен, еще один мяч в свои ворота забил Абдулайе Бамба. У «Анже» гол в активе Матео Павловича.

«Сент-Этьен» набрал 30 очков и занимает шестое место. У «Анже» 20 очков и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур