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«Сент-Этьен» обыграл «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Анже» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».

В составе победителей отличился Лоик Перрен, еще один мяч в свои ворота забил Абдулайе Бамба. У «Анже» гол в активе Матео Павловича.

«Сент-Этьен» набрал 30 очков и занимает шестое место. У «Анже» 20 очков и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

Матч

Сент-Этьен - Анже - 2:1 (0:1)

Голы

Павлович 17 (0:1). Бамба А. 52 (1:1 - автогол). Перрен 74 (2:1).

Состав

Сент-Этьен: Мулен, Перрен, Теофил-Катерин, Полома, Сельнес, Лемуан, Верето (Руа, 46), Кейта (Норден, 68), Малькуи, Амума, Монне-Паке (Погба, 87)

Анже: Петрич, Траоре И., Павлович, Томас, Бамба А., Маньяни, Капелле (Тарат, 68), Сантамария (Нвакаеме, 78), Манку, Доре, Беригу (Тэт, 86)

Предупреждения:

Верето, 44; Полома, 67 - Бамба А., 23; Капелле, 45; Траоре И., 52

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

22 января 19:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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