«Сент-Этьен» обыграл «Анже»
Матч 21-го тура чемпионата
Франции между «Сент-Этьеном» и «Анже» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».
В составе победителей
отличился Лоик Перрен, еще один мяч в свои ворота забил Абдулайе Бамба. У «Анже»
гол в активе Матео Павловича.
«Сент-Этьен» набрал 30 очков
и занимает шестое место. У «Анже» 20 очков и 19-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
21-й тур
Матч
Сент-Этьен - Анже - 2:1 (0:1)
Голы
Павлович 17 (0:1). Бамба А. 52 (1:1 - автогол). Перрен 74 (2:1).
Состав
Сент-Этьен: Мулен, Перрен, Теофил-Катерин, Полома, Сельнес, Лемуан, Верето (Руа, 46), Кейта (Норден, 68), Малькуи, Амума, Монне-Паке (Погба, 87)
Анже: Петрич, Траоре И., Павлович, Томас, Бамба А., Маньяни, Капелле (Тарат, 68), Сантамария (Нвакаеме, 78), Манку, Доре, Беригу (Тэт, 86)
Предупреждения:
Верето, 44; Полома, 67 - Бамба А., 23; Капелле, 45; Траоре И., 52
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
22 января 19:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция