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«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел Ниасс

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» гостям пришлось сделать вторую вынужденную замену. Травму получил защитник Кертис Дэвис.

На 59-й минуте Дэвиса заменил бывший игрока «Локомотива» Бай Умар Ниасс. Напомним, что ранее серьезное повреждение получил другой игрок «Тигров» полузащитник Райан Мейсон.

Напомним, что «Халл» арендовал Ниасса у «Эвертона». У них есть опция выкупа контракта игрока.

Матч

Челси - Халл Сити - 2:0 (1:0)

Голы

Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).

Состав

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)

Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)

Предупреждения:

Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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