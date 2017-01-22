«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел Ниасс

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АПЛ. 22-й тур. «Арсенал» обыграл «Бернли», «Челси» выиграл у «Халла» и другие матчи Результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии.

Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити» «Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Челси» – «Халл Сити». На трибунах почтили память известного болельщика хозяев На 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» зрители на трибунах аплодировали в честь погибшего болельщика «Челси» Карла О’Брайена по прозвищу Вюрцель. Он погиб в конце прошлого года.

«Челси» – «Халл Сити». Диего Коста вернулся в стартовый состав и забил гол Форвард «Челси» Диего Коста вернулся в стартовый состав команд в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити». В концовке первого тайма он открыл счет.

«Челси» – «Халл Сити». Полузащитник гостей Мейсон получил серьезную травму Полузащитник «Халл Сити» Райан Мейсон получил серьезное повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси». Из-за этого он был заменен.

Арсен Венгер: В АПЛ каждая неделя и каждая игра – невероятная борьба для всех Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

Аарон Рэмзи: Мы знаем, что можем создавать моменты даже играя вдесятером Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал победу над «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Арсенал» вдесятером вырвал победу у «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Бернли» (2:1) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Лестер» крупно проиграл «Саутгемптону» и потерпел 11-е поражение в сезоне Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Саутгемптона».

Руд Гуллит: Погба ощутит на себе гнев фанатов «Манчестер Юнайтед», если не возьмется за ум Бывший футболист сборной Голландии Руд Гуллит подверг критике образ жизни полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Гнев Гвардиолы. Как «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити», ведя по ходу матча 2:0, не смог победить на своем поле «Тоттенхэм» в 22-м туре чемпионата Англии.

Маурисио Почеттино: Мы набрали очень ценное очко Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола: Нам грустно, потому что мы играли хорошо Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.

Майкл Оуэн: К тем, кто честен, нет справедливости Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти с матче 22-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Уэйн Руни: Спасибо Бобби Чарльтону за его теплые слова после матча Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии (1:1). Нападающий Уэйн Руни, чей гол принес его команде ничью, после игры поблагодарил Бобби Чарльтона, рекорд которого он побил сегодня.

Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» силен духом Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал гостевую ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью Матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Алдервейрелд получил травму и был заменен Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд получил травму в матче против «Манчестер Сити» в 22-м туре чемпионата Англии. Из-за этого он был заменен.