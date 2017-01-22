«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел Ниасс
В матче 22-го чемпионата
Англии «Челси» - «Халл Сити» гостям пришлось сделать вторую вынужденную замену.
Травму получил защитник Кертис Дэвис.
На 59-й минуте Дэвиса
заменил бывший игрока «Локомотива» Бай Умар Ниасс. Напомним, что ранее
серьезное повреждение получил другой игрок «Тигров» полузащитник Райан Мейсон.
Напомним, что «Халл»
арендовал Ниасса у «Эвертона». У них есть опция выкупа контракта игрока.
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0). Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87) Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75) Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52 Нэйл Суобрик (Англия) 22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Нэйл Суобрик (Англия)
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция