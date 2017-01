«Челси» – «Халл Сити». На трибунах почтили память известного болельщика хозяев

На 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» зрители на трибунах аплодировали в честь погибшего болельщика «Челси» Карла О’Брайена по прозвищу Вюрцель. Он погиб в конце прошлого года.

The Chelsea fans rise to applaud on 55 minutes for a fellow well-known supporter Wurzel who has died at that age. #CHEHUL