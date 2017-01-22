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Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Фенербахче» обыграл лидера чемпионата Турции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» дома взял верх над «Истанбулом» (1:0) в 18-го туре чемпионата Турции.

Победу хозяевам поля на 28-й минуте принес точный удар Озана Туфана.

«Фенербахче» с 35 очкам занимает четвертое место,  «Истанбул» с 39 баллами возглавляет турнирную таблицу. 

Матчи между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 22 февраля. 

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