Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Фенербахче» обыграл лидера чемпионата Турции
Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» дома взял верх над «Истанбулом» (1:0) в 18-го туре чемпионата Турции.
Победу хозяевам поля на 28-й минуте принес точный удар Озана Туфана.
«Фенербахче» с 35 очкам занимает четвертое место, «Истанбул» с 39 баллами возглавляет турнирную таблицу.
Матчи между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 22 февраля.
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