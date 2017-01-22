«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью
Матч 17-го тура чемпионата
Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча –
0:0.
«Кельн» набрал 26 очков и
занимает седьмое место. У «Майнца» 21 очко и 11-е место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
17-й тур
Матч
Состав
Майнц: Лёссль, Буссманн, Бунгерт, Брозински, Белль, Фрай, Озтунали, Латца, де Бласис, Муто (Гбамин, 89), Самперио (M. Bouziane, 77)
Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Маро, Рауш, Хёгер, Осако, Модесте
Предупреждения:
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
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