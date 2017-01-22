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«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Германии между «Майнцем» и «Кельном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Кельн» набрал 26 очков и занимает седьмое место. У «Майнца» 21 очко и 11-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

17-й тур

Матч

Майнц - Кёльн - 0:0

Состав

Майнц: Лёссль, Буссманн, Бунгерт, Брозински, Белль, Фрай, Озтунали, Латца, де Бласис, Муто (Гбамин, 89), Самперио (M. Bouziane, 77)

Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Маро, Рауш, Хёгер, Осако, Модесте

Предупреждения:

Буссманн, 41 - Соренсен, 64

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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