Алан Касаев: Надеюсь, что к марту подойду на пике формы

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев подвел итоги контрольного матча против болгарского ЦСКА.

- Провели хорошую работу в плане «физики». Набегали нужный объем. Конечно, на первом сборе не все получается, потому что команда под нагрузками, так что не стоит делать выводы по результату матча. Впереди еще два сбора. Тренерский штаб знает, как подвести нас к возобновлению сезона.

- Как оценишь состояние команды к концу сбора?

- Первую неделю нам давали очень хорошую нагрузку, на второй начали работать с мячом. К концу сбора ребята устали и физически, и психологически. Сейчас будет два дня, чтобы отдохнуть, пообщаться с семьей, а затем вновь вернемся к работе.

- Болельщики отмечают, что ты находишься в хорошей форме.

- Все идет через работу. Это только начало моей подготовки. Надеюсь, что к марту подойду на пике формы и буду показывать хороший футбол во второй части сезона, - рассказал полузащитник в интервью официальному сайту «Локомотива».

Напомним, что товарищеский матч между московским «Локомотивом» и софийским ЦСКА завершился победой болгарского клуба. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу армейцев.