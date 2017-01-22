Мартен Фуркад: Рад, что IBU проведет внеочередной конгресс по вопросам допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести внеочередной конгресс для принятия новых правил по борьбе с допингом до чемпионат мира 2017 года. Это решение прокомментировал знаменитый французский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад.

«Я очень доволен решением IBU. Я рад, что была реакция (на слова спортсменов). Это была цель для всех спортсменов, чтобы эти темы не возникали на чемпионате мира. Это очень хорошо, что Федерация сделала шаг навстречу спортсменам. Важно не разорвать диалог, как это случилось прошлой ночью», - цитирует Фуркада AFP.

Накануне поздно вечером IBU принял решение не применять сейчас санкции к российским биатлонистам. После этого стало известно, что организация до 9 февраля проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам. Инициатором выступил Мартен Фуркад.