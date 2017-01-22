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«Аталанта» обыграла «Сампдорию» благодаря голу Гомеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Аталанты».

В составе победителей единственный мяч с пенальти забил Алехандро Гомес. «Аталанта» набрала 38 очков и занимает шестое место. У «Сампдории» 24 очка и 16-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

Матч

Аталанта - Сампдория - 1:0 (0:0)

Голы

Гомес 55 (1:0 - пен.).

Состав

Аталанта: Бериша, Кальдара, Масьелло, Конти (Зуканович, 61), Бастони, Петанья, Куртич, Фройлер, Мелегони (Грасси, 46), Спинацолла, Гомес (Толой, 88)

Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Сильвестре, Перейра, Павлович, Линетти (Муриэль, 58), Прат (Джуричич, 51), Фернандеш (Будимир, 83), Торрейра, Квальярелла, Шик

Предупреждения:

Куртич, 74 - Перейра, 29; Джуричич, 81; Скриньяр, 89

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

22 января 20:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция


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