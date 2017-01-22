«Аталанта» обыграла «Сампдорию» благодаря голу Гомеса
Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Сампдорией»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Аталанты».
В составе победителей единственный мяч с пенальти
забил Алехандро Гомес. «Аталанта» набрала 38 очков и занимает шестое место. У «Сампдории»
24 очка и 16-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
21-й тур
Матч
Аталанта - Сампдория - 1:0 (0:0)
Голы
Гомес 55 (1:0 - пен.).
Состав
Аталанта: Бериша, Кальдара, Масьелло, Конти (Зуканович, 61), Бастони, Петанья, Куртич, Фройлер, Мелегони (Грасси, 46), Спинацолла, Гомес (Толой, 88)
Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Сильвестре, Перейра, Павлович, Линетти (Муриэль, 58), Прат (Джуричич, 51), Фернандеш (Будимир, 83), Торрейра, Квальярелла, Шик
Предупреждения:
Куртич, 74 - Перейра, 29; Джуричич, 81; Скриньяр, 89
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
22 января 20:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция