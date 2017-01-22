Китайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделю

Один из китайских клубов готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни двухлетний контракт с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на свой источник в Китае.

– Есть мнение, что Руни могут разрешить летом покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что у него остается еще год контракта с командой. Это будет подходящее время для ухода, особенно потому что он теперь стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Вероятно, он подпишет контракт на два года, что позволит Руни заработать в Китае больше, чем за всю свою карьеру в «МЮ». Это будет серьезный поворот в жизни для него, – сообщил источник.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». В составе манкунианцев Руни провел 546 матчей, забил 250 мячей и сделал 145 результативных передач. Он пять раз выигрывал чемпионат страны (2007-2009, 2011, 2013), а также становился победителем Лиги чемпионов (2007/08).



В субботу, 21 января, Уэйн Руни в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» забил свой 250-й гол в футболке «Манчестер Юнайтед» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

По данным Transfermarkt.de, нынешняя стоимость форварда оценивается в 25,5 миллионов фунтов.