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Карякин сыграл вничью с американцем Со на турнире в Вейк-ан-Зее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На супертурнире по шахматам в Вейк-ан-Зее (Голландия) состоялся восьмой тур. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со.

В этой партии россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью на 22-м ходу.

Еще один представитель России Ян Непомнящий сыграл вничью с Люком ван Вели из Голландии. Дмитрий Андрейкин же черными фигурами уступил Башкарану Адхибану, который представляет Индию.

Лидирует в турнире Уэсли Со, который набрал 5,5 очков. Второе место делят украинец Павел Эльянов и китаец Вэй И – 5 очков. Дальше идут Сергей Карякин, Левон Аронян (Армения) и Башкаран Адхибан (Индия) – 4,5 очка.

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