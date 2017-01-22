Карякин сыграл вничью с американцем Со на турнире в Вейк-ан-Зее
На супертурнире по шахматам в Вейк-ан-Зее (Голландия) состоялся
восьмой тур. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем
Уэсли Со.
В этой партии россиянин играл белыми фигурами. Соперники
согласились на ничью на 22-м ходу.
Еще один представитель России Ян Непомнящий сыграл вничью с
Люком ван Вели из Голландии. Дмитрий
Андрейкин же черными фигурами уступил Башкарану Адхибану, который
представляет Индию.
Лидирует в турнире Уэсли Со,
который набрал 5,5 очков. Второе место делят украинец Павел Эльянов и китаец
Вэй И – 5 очков. Дальше идут Сергей Карякин, Левон Аронян (Армения) и Башкаран
Адхибан (Индия) – 4,5 очка.
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