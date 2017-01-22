«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту»
Матч 19-го тура чемпионата Испании
между «Реал Сосьедадом» и «Сельтой» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Реал Сосьедада».
Единственный мяч ударом
головой забил Хуанми. «Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает пятое место. У
«Сельты» 27 очков и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
19-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Сельта - 1:0 (0:0)
Голы
Хуанми 72 (1:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Сальдуа, Гранеро, Навас, Сурутуса, Каналес (Гастаньяга, 80), Хуанми, Вела (Прието, 71), Виллиан (Ойарсабаль, 63)
Сельта: Альварес, Гомес, Ронкалья, Фонтас, Планьяс, Систо, Диоп Гуйе (Аспас, 83), Эрнандес, Сенье (Гуидетти, 73), Росси
Предупреждения:
Берчиче, 66; Хуанми, 87 - Планьяс, 28; Росси, 80
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
22 января 20:30, Аноэта, Онлайн-трансляция