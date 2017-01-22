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«Бетис» и «Спортинг» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Бетис» набрал 22 очка и занимает 13-е место. У «Спортинга» 13 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

19-й тур

Матч

Бетис - Спортинг - 0:0

Состав

Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Гонсалес, Песселья, Брашанац (Петрос, 53), Мартин (Лейва, 83), Себальос, Пиччини, Кастро, Зозуля (Алегрия, 52)

Спортинг: Куэльяр, Канелья, Аморебьета, Лильо, Бабин, Касес, Кармона (Бургуи, 86), Торрес, Чоп (Кастро, 76), Лопес, Родригес (Гомес, 61)

Предупреждения:

Себальос, 59; Гонсалес, 90 - Бабин, 21; Лильо, 84

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 января 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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