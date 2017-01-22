«Бетис» и «Спортинг» сыграли вничью
Матч 19-го тура чемпионата Испании
между «Бетисом» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Бетис» набрал 22 очка и
занимает 13-е место. У «Спортинга» 13 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
19-й тур
Матч
Состав
Бетис: Адан, Дурмиси, Донк, Гонсалес, Песселья, Брашанац (Петрос, 53), Мартин (Лейва, 83), Себальос, Пиччини, Кастро, Зозуля (Алегрия, 52)
Спортинг: Куэльяр, Канелья, Аморебьета, Лильо, Бабин, Касес, Кармона (Бургуи, 86), Торрес, Чоп (Кастро, 76), Лопес, Родригес (Гомес, 61)
Предупреждения:
Себальос, 59; Гонсалес, 90 - Бабин, 21; Лильо, 84
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 января 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
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