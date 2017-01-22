Виталий Мутко: Новый фильм ARD не видел и смотреть его не собираюсь

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о новом фильме немецкого телеканала ARD, посвященный допингу в российском спорте.

- Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом.

Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье, 22 января.

Первый фильм вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).