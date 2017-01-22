Все болбои «МЮ» были уволены Моуринью после матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял решение об увольнении всех болбоев на «Олд Траффоррд» – сотрудников, которые подают мяч игрокам при выходе его за пределы поля. Португалец был недоволен действиями болбоев во время матча против «Ливерпуля» (1:1).

Как сообщает Mirror, тренер счел, что болбои слишком медленно подавали мяч игрокам. После игры с «Ливерпулем» все они были уволены. Жозе считает, что они должны были делать это гораздо быстрее, особенно когда его команда спешила, чтобы успеть забить гол.

Таким образом, подавать мячи теперь будут воспитанники академии «МЮ». Моуринью уверен, что они лучше справятся с этим благодаря своему пониманию футбола.