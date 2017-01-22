«Голден Стэйт» обыграл «Орландо» и продолжает лидировать в Западной конференции
Матч регулярного чемпионата
НБА между «Орландо» и «Голден Стэйт» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 118:98 в пользу «Голден Стэйт».
В составе победителей самым
результативным стал Стефен Карри, который набрал 27 очков. У «Орландо» 23 очка
в активе Элфрида Пэйтона.
«Голден Стэйт» лидирует в
Западной конференции. «Орландо» идет 12-м на Востоке.
НБА. Регулярный чемпионат
Матч
Орландо - Голден Стэйт - 98:118
Место и дата
22 января 20:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
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