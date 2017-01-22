Дмитрий Васильев: Если Логинов станет четвертым участником эстафеты, то Россия может стать чемпионом мира
Александр Логинов может
помочь мужской сборной России по биатлону завоевать золото в эстафете на
чемпионате мира, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
«Бабиков — неплохой вариант финишера, но завершать эстафету должен Шипулин. Не стоит экспериментировать на чемпионате мира. С ним шансы на медали различного достоинства у российской команды очень хорошие. Весь вопрос в четвёртом участнике.
Логинов своими результатами заслужил
место в сборной России на чемпионате мира. Я считаю, что если четвертым
участником эстафеты будет Логинов, то сборная России может выиграть золото
чемпионата мира», - цитирует Васильева RT.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене (Австрия) с 8 по 19 февраля 2017 года.
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