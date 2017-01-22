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Дмитрий Васильев: Если Логинов станет четвертым участником эстафеты, то Россия может стать чемпионом мира

Источник:  RT на русскомКомментарии

Александр Логинов может помочь мужской сборной России по биатлону завоевать золото в эстафете на чемпионате мира, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Бабиков — неплохой вариант финишера, но завершать эстафету должен Шипулин. Не стоит экспериментировать на чемпионате мира. С ним шансы на медали различного достоинства у российской команды очень хорошие. Весь вопрос в четвёртом участнике.

Логинов своими результатами заслужил место в сборной России на чемпионате мира. Я считаю, что если четвертым участником эстафеты будет Логинов, то сборная России может выиграть золото чемпионата мира», - цитирует Васильева RT.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене (Австрия) с 8 по 19 февраля 2017 года.

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