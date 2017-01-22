«Детройт» уступил «Рейнджерс» в овертайме
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 0:1 (ОТ).
Единственный гол в активе Джей Ти Миллера. «Рейнджерс»
на пятом месте на Востоке 61 очком. У «Детройта» 48 очков и 13-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Рейнджерс - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Миллер (Зукарелло, Скджей), 61:56 (0:1).
Место и дата
22 января 20:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
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