Юрий Семин: Нам не хватило сил в концовке

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после товарищеского матча с софийским ЦСКА (1:2). Также он подвел итоги первого тренировочного сбора.

- Нам не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.

Оцениваю сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками, посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в обороне, и в нападении.

- На матч с ЦСКА не вышел Баринов.

- На разминке он почувствовал мышечный дискомфорт. Мы не стали рисковать и поменяли его на Галанина.

- Многие футболисты пропускали матчи на первом сборе. Вас это не беспокоит?

- Травмы - часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты, но все-таки пока замены не равноценны.

- Как оцениваете работу на первом сборе в целом?

- К футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу в дальнейшем, - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».