Юрий Семин: Нам не хватило сил в концовке
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин
поделился впечатлениями после товарищеского матча с софийским ЦСКА (1:2). Также
он подвел итоги первого тренировочного сбора.
- Нам
не хватило сил в концовке, как и в прошлой игре. Это закономерно. Мы играем с
командами, которые возобновляют сезон на месяц раньше и находятся в лучшей
форме. Пропускаем голы из-за усталости. Кондиций на сегодняшний день не хватает.
Оцениваю
сбор с положительной стороны. Провели три матча с серьезными соперниками,
посмотрели много молодежи. В центре обороны выходил Иван Лапшов, для
которого подобные игры будут хорошей школой. В целом же, работы еще много и в
обороне, и в нападении.
- На матч с ЦСКА не вышел
Баринов.
- На
разминке он почувствовал мышечный дискомфорт. Мы не стали рисковать и поменяли
его на Галанина.
- Многие футболисты пропускали
матчи на первом сборе. Вас это не беспокоит?
-
Травмы - часть работы. Травмированных ребят должны заменять другие футболисты,
но все-таки пока замены не равноценны.
- Как оцениваете работу на
первом сборе в целом?
- К
футболистам нет никаких претензий. Команда работала хорошо. Это принесет пользу
в дальнейшем, - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».
Матч
Локомотив - ЦСКА Сф - 1:2 (0:0)
Голы
Н'Динга 50 (1:0). Руй 53 (1:1). Йорданов 86 (1:2).
Состав
Локомотив: Гилерме (Коченков, 46), Михалик, Лапшов, Денисов В. (Лысов, 84), Коломейцев, Денисов И., Миранчук А., Игнатьев, Касаев (Н'Динга, 46), Галанин (Макоев, 68), Майкон (Натхо, 69)
Предупреждения:
Майкон, 39 - нет
Место и дата
22 января 18:00, Локомотив, Текстовая трансляция