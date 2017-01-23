Российские шпажистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира, рапиристы стали пятыми
На этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне (Испания) состоялись командные
соревнования по фехтованию. Женская сборная России по фехтованию на шпаге заняла третье
место.
В матче за третье место
сборная России победила сборную Франции - 45:38. Победу одержала сборная
Китая, в финале выиграв у Эстонии – 22:21.
У мужчин в турнире
рапристов победила сборная Италии. Сборная Франции стала второй, сборная США –
третьей. Сборная России заняла пятое место.
Фехтование. Кубок мира
Барселона (Испания)
Женщины. Шпага
Команды
1.
Китай
2.
Эстония
3. Россия
Мужчины. Рапира
Команды
1.
Италия
2.
Франция
3.
США…
5.
Россия
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