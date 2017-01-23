Российские шпажистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира, рапиристы стали пятыми

На этапе Кубка мира по фехтованию в Барселоне (Испания) состоялись командные соревнования по фехтованию. Женская сборная России по фехтованию на шпаге заняла третье место.

В матче за третье место сборная России победила сборную Франции - 45:38. Победу одержала сборная Китая, в финале выиграв у Эстонии – 22:21.

У мужчин в турнире рапристов победила сборная Италии. Сборная Франции стала второй, сборная США – третьей. Сборная России заняла пятое место.

Фехтование. Кубок мира

Барселона (Испания)

Женщины. Шпага

Команды

1. Китай

2. Эстония

3. Россия

Мужчины. Рапира

Команды

1. Италия

2. Франция

3. США…

5. Россия