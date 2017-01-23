Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче 19-го тура
чемпионата Испании против «Эйбара» получил травму лодыжки.
Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 10-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.
La brutal entrada de Escalante sobre Busquets. Sergio salió lesionado en camilla y... ¡¡NI FALTA PITARON!! #DeLocura pic.twitter.com/dm0i3auxz4— Invictos (@InvictosSomos) 22 января 2017 г.
О степени травмы испанца и сроках восстановления станет известно после дополнительного медосмотра.
Матч
Голы
Суарес Д. 32 (0:1). Месси 50 (0:2). Суарес Л. 68 (0:3). Неймар 90 (0:4).
Состав
Эйбар: Родригес, Лежён, Луна (Ривера, 82), Дос Сантос, Гонсалес (Рико, 74), Педро Леон, Капа, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 78), Эскаланте
Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Альба, Роберто (Видаль, 65), Бускетс (Суарес Д., 10), Ракитич, Туран, Месси, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 76)
Предупреждения:
Эскаланте, 26; Капа, 40; Энрих, 44 - Туран, 43
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
22 января 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция