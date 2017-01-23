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Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» получил травму лодыжки.

Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 10-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.

О степени травмы испанца и сроках восстановления станет известно после дополнительного медосмотра.

Матч

Эйбар - Барселона - 0:4 (0:1)

Голы

Суарес Д. 32 (0:1). Месси 50 (0:2). Суарес Л. 68 (0:3). Неймар 90 (0:4).

Состав

Эйбар: Родригес, Лежён, Луна (Ривера, 82), Дос Сантос, Гонсалес (Рико, 74), Педро Леон, Капа, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 78), Эскаланте

Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Альба, Роберто (Видаль, 65), Бускетс (Суарес Д., 10), Ракитич, Туран, Месси, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 76)

Предупреждения:

Эскаланте, 26; Капа, 40; Энрих, 44 - Туран, 43

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

22 января 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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