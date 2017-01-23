Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» получил травму лодыжки.

Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 10-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.

La brutal entrada de Escalante sobre Busquets. Sergio salió lesionado en camilla y... ¡¡NI FALTA PITARON!! #DeLocura pic.twitter.com/dm0i3auxz4 — Invictos (@InvictosSomos) 22 января 2017 г.

О степени травмы испанца и сроках восстановления станет известно после дополнительного медосмотра.