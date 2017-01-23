«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде
разгромила «Эйбар» со счетом 4:0.
В составе победителей мячи забили Денис Суарес, Лионель Месси,
Луис Суарес и Неймар.
Стоит отметить, полузащитник гостей Серхио Бускет на 10-й
минуте встречи получил травму голеностопа. Вместо него на поле появился Денис
Суарес.
Каталонцы с 41-м очком занимают третье место в турнирной
таблицу, а «Эйбар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре сине-гранатовые 29 января сыграют на выезде
с «Бетисом», а подопечные Хосе Мендилибара днем ранее примут «Депортиво».
Чемпионат Испании
19-й тур
Матч
Голы
Суарес Д. 32 (0:1). Месси 50 (0:2). Суарес Л. 68 (0:3). Неймар 90 (0:4).
Состав
Эйбар: Родригес, Лежён, Луна (Ривера, 82), Дос Сантос, Гонсалес (Рико, 74), Педро Леон, Капа, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 78), Эскаланте
Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Альба, Роберто (Видаль, 65), Бускетс (Суарес Д., 10), Ракитич, Туран, Месси, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 76)
Предупреждения:
Эскаланте, 26; Капа, 40; Энрих, 44 - Туран, 43
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
22 января 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция