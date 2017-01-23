«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Эйбар» со счетом 4:0.

В составе победителей мячи забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.

Стоит отметить, полузащитник гостей Серхио Бускет на 10-й минуте встречи получил травму голеностопа. Вместо него на поле появился Денис Суарес.

Каталонцы с 41-м очком занимают третье место в турнирной таблицу, а «Эйбар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре сине-гранатовые 29 января сыграют на выезде с «Бетисом», а подопечные Хосе Мендилибара днем ранее примут «Депортиво».

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19-й тур