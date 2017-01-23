Гол Джеко принес победу «Роме» в матче с «Кальяри»

Массимилиано Аллегри: Иногда у меня появляется безумная идея, и я пробую ее на поле

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.