Гол Джеко принес победу «Роме» в матче с «Кальяри»
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле
обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.
Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев поля Эдин
Джеко.
«Рома» с 47-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Кальяри» расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре красно-синие 29 января примут «Болонью», а
подопечные Лучано Спаллетти в это же день сыграют на выезде с «Сампдорией».
Чемпионат Италии
21-й тур
Матч
Голы
Джеко 55 (1:0).
Состав
Рома: Щесны, Бруно Перес, Эмерсон, Рюдигер, Манолас (Вермален, 90), Фацио, Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Перотти (Эль-Шаарави, 81), Джеко
Кальяри: Рафаэль, Пизакане (Фараго, 81), Алвеш, Мурру, Чеппителли, Исла, Барелла, Тахцидис, Дессена (Гальвао, 66 , 90), Боррьелло, Фариас (Сау, 72)
Предупреждения:
Манолас, 87 - Пизакане, 17; Чеппителли, 82; Барелла, 89
Удаления:
нет - Гальвао, 90
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
22 января 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция