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Гол Джеко принес победу «Роме» в матче с «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Джеко принес победу «Роме» в матче с «Кальяри»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев поля Эдин Джеко.

«Рома» с 47-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кальяри» расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре красно-синие 29 января примут «Болонью», а подопечные Лучано Спаллетти в это же день сыграют на выезде с «Сампдорией».

Чемпионат Италии
21-й тур

Матч

Рома - Кальяри - 1:0 (0:0)

Голы

Джеко 55 (1:0).

Состав

Рома: Щесны, Бруно Перес, Эмерсон, Рюдигер, Манолас (Вермален, 90), Фацио, Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Перотти (Эль-Шаарави, 81), Джеко

Кальяри: Рафаэль, Пизакане (Фараго, 81), Алвеш, Мурру, Чеппителли, Исла, Барелла, Тахцидис, Дессена (Гальвао, 66 , 90), Боррьелло, Фариас (Сау, 72)

Предупреждения:

Манолас, 87 - Пизакане, 17; Чеппителли, 82; Барелла, 89

Удаления:

нет - Гальвао, 90

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

22 января 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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