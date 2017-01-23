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Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»
Источник: Reuters

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Александр Ляказетт и один раз отличился Матье Вальбуэна, а гостей единственный мяч забил Матеус Дория.

Стоит отметить, в составе «львов» дебютировал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай, вышедший на замену на 79-й минуте вместо Матье Вальбуэна.

«Лион» с 37-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Марсель» расположился на седьмой строчке, имея в активе на семь баллов меньше.

В следующем туре команда из Марселя 27 января примет «Монпелье», а подопечные Бруно Женезио на следующий день встретятся с «Лиллем».

Чемпионат Франции
21 тур

Матч

Лион - Марсель - 3:1 (1:0)

Голы

Вальбуэна 43 (1:0). Ляказетт 61 (2:0). Дория 67 (2:1). Ляказетт 75 (3:1).

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл, Морель, Янга-Мбива, Маммана, Вальбуэна (Депай, 79), Толиссо (Ферри, 86), Гоналонс, Фекир (Тусар, 71), Ляказетт, Корне

Марсель: Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Дория, Ангуисса, Лопес (Алессандрини, 66), Товен (Хауи, 89), Сарр (Кабелла, 66), Гомис

Предупреждения:

Янга-Мбива, 37 - Фанни, 48; Сакаи, 85

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

22 января 23:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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