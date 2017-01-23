Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Александр Ляказетт и один раз отличился Матье Вальбуэна, а гостей единственный мяч забил Матеус Дория.

Стоит отметить, в составе «львов» дебютировал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай, вышедший на замену на 79-й минуте вместо Матье Вальбуэна.

«Лион» с 37-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Марсель» расположился на седьмой строчке, имея в активе на семь баллов меньше.

В следующем туре команда из Марселя 27 января примет «Монпелье», а подопечные Бруно Женезио на следующий день встретятся с «Лиллем».

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