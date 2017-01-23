Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле
обыграл «Марсель» со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Александр Ляказетт и
один раз отличился Матье Вальбуэна, а гостей единственный мяч забил Матеус
Дория.
Стоит отметить, в составе «львов» дебютировал экс-полузащитник
«Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай, вышедший на замену на 79-й минуте вместо
Матье Вальбуэна.
«Лион» с 37-ю очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Марсель» расположился на седьмой строчке, имея в активе на семь
баллов меньше.
В следующем туре команда из Марселя 27 января примет «Монпелье»,
а подопечные Бруно Женезио на следующий день встретятся с «Лиллем».
Чемпионат Франции
21 тур
Матч
Голы
Вальбуэна 43 (1:0). Ляказетт 61 (2:0). Дория 67 (2:1). Ляказетт 75 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Морель, Янга-Мбива, Маммана, Вальбуэна (Депай, 79), Толиссо (Ферри, 86), Гоналонс, Фекир (Тусар, 71), Ляказетт, Корне
Марсель: Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Дория, Ангуисса, Лопес (Алессандрини, 66), Товен (Хауи, 89), Сарр (Кабелла, 66), Гомис
Предупреждения:
Янга-Мбива, 37 - Фанни, 48; Сакаи, 85
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
22 января 23:00, Жерлан, Онлайн-трансляция