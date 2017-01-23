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Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Далласом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Далласом»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» разгромил «Лейкерс» со счетом 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Джастин Андерсон, в его активе 19 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов отыграл 19 минут и за это время заработал четыре очка и совершил восемь подборов, одну передачу и допустил две потери мяча.

«Лейкерс» занимает 14-ю строчку в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился строчкой выше.

В следующем туре «Маверик» 26 января примет «Нью-Йорк Никс», а «Лос-Анджелес» сыграет на выезде с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Даллас - Лейкерс - 122:73

Место и дата

22 января 23:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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