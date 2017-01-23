Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Далласом»
Источник: Reuters
В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» разгромил «Лейкерс»
со счетом 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Джастин
Андерсон, в его активе 19 очков.
Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов
отыграл 19 минут и за это время заработал четыре очка и совершил восемь
подборов, одну передачу и допустил две потери мяча.
«Лейкерс» занимает 14-ю строчку в Западной конференции, а «Даллас»
в ней же расположился строчкой выше.
В следующем туре «Маверик» 26 января примет «Нью-Йорк Никс»,
а «Лос-Анджелес» сыграет на выезде с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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Место и дата
22 января 23:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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