Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на
домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Конор Шири и по разу
голами отметились Брайан Раст, Патрик Хернквист и Сидни Кросби.
Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл 16
минут 53 секунды и за это время заработал два очка, отдав две результативные
передачи.
«Питтсбург» одержал четвертую победу кряду и с 65-ю очками
занимает третье место в Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился
на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.
В следующем туре «Пингвинз» 25 января примет «Сент-Луис», а «Брюинз»
в этот же день сыграет с «Детройтом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Бостон - 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Голы:
Раст (Кросби, Шири), 20:18 (1:0). Шири (Кросби, Раст), 29:06 (2:0). Крейчи (Белески, Пастрняк), 33:49 (2:1). Хорнквист (Малкин, Руведел), 41:40 (3:1). Шири (Шульц, Раст), 42:59 (4:1). Кросби (Малкин, Кессел), 44:37 (5:1 - бол.).
Место и дата
22 января 23:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция