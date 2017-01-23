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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Конор Шири и по разу голами отметились Брайан Раст, Патрик Хернквист и Сидни Кросби.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл 16 минут 53 секунды и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.

«Питтсбург» одержал четвертую победу кряду и с 65-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре «Пингвинз» 25 января примет «Сент-Луис», а «Брюинз» в этот же день сыграет с «Детройтом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Бостон - 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Голы:

Раст (Кросби, Шири), 20:18 (1:0). Шири (Кросби, Раст), 29:06 (2:0). Крейчи (Белески, Пастрняк), 33:49 (2:1). Хорнквист (Малкин, Руведел), 41:40 (3:1). Шири (Шульц, Раст), 42:59 (4:1). Кросби (Малкин, Кессел), 44:37 (5:1 - бол.).

Место и дата

22 января 23:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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