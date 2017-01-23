Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Евгений Малкин Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Конор Шири и по разу голами отметились Брайан Раст, Патрик Хернквист и Сидни Кросби.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин отыграл 16 минут 53 секунды и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.

«Питтсбург» одержал четвертую победу кряду и с 65-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре «Пингвинз» 25 января примет «Сент-Луис», а «Брюинз» в этот же день сыграет с «Детройтом».

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