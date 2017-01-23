Себастьян Ожье: Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные

Пилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье поделился впечатлениями от победы на первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло.

«Я надеялся на победу, но сделать это в первом же этапе, после одного месяца в новой команде и такой короткой подготовкой – это удивительно, - цитирует Ожье официальный сайт WRC. Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные. С первого же дня пошел снег и его становилось все больше и больше».

Напомним, Ожье преодолел дистанцию в 17 спецучастков за четыре часа и три секунды. Для 33-летнего француза эта победа стала четвертой кряду в Монте-Карло, 39-й в карьере и первой в новой команде.