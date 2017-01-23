Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Себастьян Ожье: Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные

Источник:  WRCКомментарии

Пилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье поделился впечатлениями от победы на первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло.

«Я надеялся на победу, но сделать это в первом же этапе, после одного месяца в новой команде и такой короткой подготовкой – это удивительно, - цитирует Ожье официальный сайт WRC. Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные. С первого же дня пошел снег и его становилось все больше и больше».

Напомним, Ожье преодолел дистанцию в 17 спецучастков за четыре часа и три секунды. Для 33-летнего француза эта победа стала четвертой кряду в Монте-Карло, 39-й в карьере и первой в новой команде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ожье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-КарлоОжье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-КарлоПилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло.Ханнинен врезался в дерево на Ралли Монте-Карло (видео)Финский гонщик «Тойоты» Юхо Ханнинен врезался в дерево на пятом спецучастке Ралли Монте-Карло.Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-КарлоПилот «М-Спорта» Себастьян Ожье на третьем спецучастке первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло застрял в снегу, но тут же подбежали зрители и вытолкали француза.Скончался зритель, пострадавший в аварии на Ралли Монте-Карло (видео)На первом спецучастке Ралли Монте-Карло произошла авария, из-за которой скончался один зритель, сообщают организаторы чемпионата мира по ралли.Первый спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии, в которой пострадал зритель (видео)Первый спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии Хейдена Пэддона и сбитого зрителя.Ожье выиграл шейкдаун на Ралли Монте-Карло (видео)Новичок команды «М-Спорт», четырехкратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье показал лучшее время на тестовом спецучастке Ралли Монте-Карло.Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМЖемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМ«Советский спорт» рассказывает о первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Монте-Карло.WRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по раллиWRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по ралли«Советский спорт» рассказывает все самое главное о стартующем на этой неделе чемпионате мира по ралли.Лукьянюк выступит на этапе чемпионата мира по ралли в ШвецииРоссийский гонщик, вице-чемпион Европы по ралли (ERC) 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие в швейцарском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).Ожье выиграл Ралли Великобритании и принес команде Кубок КонструкторовФранцузский гонщик «Фольксваген» Себастьян Ожье, досрочно ставший чемпионом две недели назад, одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по ралли(WRC), который проходил в Великобритании.Гонщики выступили против возвращения Турции в календарь чемпионата мира по раллиПилоты чемпионата мира по ралли выступили против включения в календарь на следующий сезон Турции из-за сложившейся политической ситуации и последних террористических атак.Евгений Новиков: Рассчитывал попасть в топ-5 чемпионата мираРоссийский гонщик Евгений Новиков заявил, что считает прошедший сезон в чемпионате мира по ралли (WRC) успешным для себя.WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»Россиянин Евгений Новиков занял второе место по итогам 12-го этапа чемпионата мира по ралли (WRC) «Ралли Сардинии».Михаил Лепехов: Новиков выступит за другую команду из-за финансовых проблемРоссийский раллист Евгений Новиков будет представлять на последнем этапе чемпионата мира по ралли (WRC) другую команду из-за финансовых сложностей, заявил агентству Р-Спорт руководитель команды ALM Rally, поддерживающей Новикова в WRC, Михаил Лепехов.Евгений Новиков: Далек от того, чтобы признать величие ЛебаРоссийский раллист спокойно отреагировал на девятую победу на Ралли Франции гонщика Citroen Себастьяна Леба.Леб не будет бороться за чемпионский титул в 2013 годуВосьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял решение не участвовать во всех этапах чемпионата мира в следующем году.Петтер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПеттер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПилот заводской команды Ford Петтер Сольберг уверен, что во второй половине сезоне его коллектив все же сумеет расправиться с полосой невезения.Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер и россиянин Виталий Петров примут участие в «Гонки чемпионов»Новиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииНовиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииРоссийский раллист Евгений Новиков, пилотирующий «Форд», занимает пятую позицию после девяти СУ Ралли Греции. Себастьян Леб лидирует.Руководитель спортивного подразделения «Фольксваген» исключил возможность участия в «Формуле-1»Руководитель спортивного подразделения «Фольксваген» исключил возможность участия в «Формуле-1»Новый руководитель спортивного подразделения Йост Капито заявил, что «Фольксваген» не будет участвовать в «Королевских гонках».
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Оттава» принимает «Коламбус», «Айлендрес» - «Филадельфию» и другие матчи. Онлайн
Футбол
Хавбек «Халл Сити» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Баскетбол
Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Далласом»
Формула-1
На следующей неделе Экклстоун будет отправлен в отставку
Футбол
Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»
Футбол
Гол Джеко принес победу «Роме» в матче с «Кальяри»
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», забив четыре безответных мяча
Футбол
Бускетс получил травму в матче с «Эйбаром» (фото)
Футбол
Камерун и Буркина-Фасо вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций
все новости
Ралли Монте-Карло
Ралли Монте-Карло
Чемпионат мира по ралли (WRC)
Чемпионат мира по ралли (WRC)