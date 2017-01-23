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Хавбек «Халл Сити» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».

На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение.

Затем Мэйсон был отправлен в госпиталь Сент-Мэри, где он перенес операцию.

«Сейчас Мэйсон находится в стабильном состоянии. Ближайшие несколько дней он проведет в госпитале. Все в клубе хотели бы выразить искреннюю благодарность за своевременную помощь Райану в отделении скорой помощи в нейрохирургическом отделении в госпитале Сент-Мэри», - говорится на официальном сайте «Халла».

Напомним, матч закончился победой Синих со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили  Гари Кэйхилл и Диего Коста.

Матч

Челси - Халл Сити - 2:0 (1:0)

Голы

Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).

Состав

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)

Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)

Предупреждения:

Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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