Хавбек «Халл Сити» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)
Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура
против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».
На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение.
I liked a @YouTube video https://t.co/uHgX7bXMiy Ryan Mason horrible incident with Gary Cahill | Chelsea vs Hull City— Steven Gerrard (@Superlewis08) 22 января 2017 г.
Затем Мэйсон был отправлен в госпиталь Сент-Мэри, где он
перенес операцию.
«Сейчас Мэйсон находится в стабильном состоянии. Ближайшие несколько дней он проведет в госпитале. Все в клубе хотели бы выразить искреннюю благодарность за своевременную помощь Райану в отделении скорой помощи в нейрохирургическом отделении в госпитале Сент-Мэри», - говорится на официальном сайте «Халла».
Напомним, матч закончился победой Синих со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Гари Кэйхилл и Диего Коста.
Матч
Голы
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция