Хавбек «Халл Сити» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)

Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».

На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение.

I liked a @YouTube video https://t.co/uHgX7bXMiy Ryan Mason horrible incident with Gary Cahill | Chelsea vs Hull City — Steven Gerrard (@Superlewis08) 22 января 2017 г.

Затем Мэйсон был отправлен в госпиталь Сент-Мэри, где он перенес операцию.

«Сейчас Мэйсон находится в стабильном состоянии. Ближайшие несколько дней он проведет в госпитале. Все в клубе хотели бы выразить искреннюю благодарность за своевременную помощь Райану в отделении скорой помощи в нейрохирургическом отделении в госпитале Сент-Мэри», - говорится на официальном сайте «Халла».

Напомним, матч закончился победой Синих со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Гари Кэйхилл и Диего Коста.