Хавбек «Халл Сити» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)

Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».

На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение.

