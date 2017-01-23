Australian Open. Мужчины. 1/4 финала. Тим - Гоффен, Монфис - Надаль и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты четвертьфинальных матчей Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
Матч
Тим Д. (Австрия) - Гоффен Д. (Бельгия)
Место и дата
23 января 04:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Димитров Г. (Болгария) - Истомин Д. (Узбекистан)
Место и дата
23 января 09:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Раонич М. (Канада)
Место и дата
23 января 10:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Монфис Г. (Франция) - Надаль Р. (Испания)
Место и дата
23 января 12:30, , Онлайн-трансляция
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