«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА.
Встреча
пройдет на МСА «Лужники» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.
Армейцы
со 114-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а Красно-белые в
ней же расположились на 13-й строчке, имея в активе 60 баллов.
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Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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