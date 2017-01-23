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«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на МСА «Лужники» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Армейцы со 114-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а Красно-белые в ней же расположились на 13-й строчке, имея в активе 60 баллов.

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Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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